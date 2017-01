Chile gana China Cup y se acostumbra a las vueltas olímpicas

– 15 enero, 2017

La Roja se impuso a Islandia en la final de la China Cup y sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas. El único gol del partido fue obra de Ángelo Sagal a través de un golpe de cabeza.

Una de las situaciones que permanentemente está en discusión en torno a esta Selección, y fundamentalmente sobre el futuro cercano de ésta, es la referida al recambio. Y si Juan Antonio Pizzi será capaz de darle continuidad al éxito conseguido por la Roja en los últimos años con equipo que no incluyan a los titulares habituales, cómo Bravo, Vidal, Aránguiz, Medel o Sánchez.

En ese sentido, la China Cup asomaba como una buena medida para evaluar a futbolistas que habitualmente no participan del proceso clasificatorio a Rusia. La imposibilidad de contar con los jugadores que militan en las principales ligas de Europa, a excepción de Eduardo Vargas, le permitía a Pizzi observar a futbolistas, principalmente del medio local, y al mismo tiempo cotejar si podían ser piezas confiables para aventuras más exigentes.

Para Macanudo este proceso no reviste urgencia, pero sí necesita de pruebas en cancha. Por ello no dudó en aceptar la invitación a China. Era el momento preciso para tener trabajando buena cantidad de tiempo a un grupo de jugadores y posteriormente exigirlos en una competición oficial. Más allá de que los rivales europeos tampoco fueran con el contingente habitualmente titular.

Y viendo lo que ocurrió en Nanning, donde Chile sumó otro trofeo a sus vitrinas, que se suman a las últimas dos Copas América, las primeras conclusiones de Pizzi deben ser más que positivas. Más allá del éxito en la final sobre Islandia, victoria por la cuenta mínima tras un gran cabezazo de Ángelo Sagal, el rendimiento de algunos jugadores resultó alentador para el técnico. Quizás no para reemplazar en lo inmediato a los habituales titulares en las Eliminatorias, pero sí para tenerlos en cuenta para cualquier momento, sea el rival que sea.

Allí asoman, encabezando la lista de destacados, Paulo Díaz y Óscar Opazo. Justamente dos futbolistas que ya venían sumándose al grupo que viene participando del camino a Rusia 2018, especialmente en los últimos meses. Y que además tienen el plus de ocupar posiciones donde justamente el técnico tiene menos variantes. El primero como zaguero central y el segundo como lateral derecho, más allá de que puede perfectamente jugar también con el perfil cambiado.

Ante Islandia, al igual como en el estreno ante Croacia, fueron los mejores. En un partido donde Chile tuvo el control del partido, pero en el que no pudo hacer demasiado daño en ataque. Además del gol de Sagal, tras una gran jugada colectiva en la que participaron también Fuenzalida, Carmona y el propio Opazo, la Roja no tuvo demasiadas chances para aumentar. De hecho, la más clara la tuvo Eduardo Vargas recién en el último minuto, pero su remate fue desviado de manera brillante por el portero Kristinsson.

Clave entonces fue el trabajo defensivo para mantener el cero. Ante un rival de pocas ideas, pero que a ratos complicó al fondo chileno con transiciones rápidas y algún balón aéreo. Pero ahí siempre apareció la cabeza o la pierna salvador de algún zaguero de la Roja. Vale también un comentario para la dupla de volantes centrales, compuesta por Pavez y Carmona. Gran entendimiento y sobre todo mucho diálogo para entender cómo y dónde presionar. Lo del colocolino también es meritorio porque jamás había tenido esta confianza con la camiseta de la Selección y lo pagó con dos buenos partidos.

Esta vez, a diferencia del debut ante Croacia, Pizzi entendió que la ventaja debía cuidarla con jugadores de buen pie. Por ello, antes de hacer ingresar a delanteros, privilegió a Pinares y Galdames como hombres de recambio, justamente para mantener el control del balón y no descansar con él. Algo que no ocurrió el pasado miércoles. Y el resultado quedó a la vista porque Toselli no tuvo una sola acción de riesgo.

Así se construyó una nueva victoria de la Selección. Un nuevo título para una generación que sólo sabe de festejos. Que se acostumbra a las vueltas olímpicas. No importa el nombre del trofeo. Como en Chile, en Estados Unidos o como ahora en China, allá en el fin del mundo. Mérito grande de Pizzi. Que sigue dándole continuidad, con su método, a esa sana costumbre de festejar. Pero que además descubrió, al otro lado del planeta, a un grupo de jugadores que bien pueden estar en las Eliminatorias. Ese es el gran éxito de esta gira.

( Vía latercera.com )