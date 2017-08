Camila Vallejo y las 40 horas: “Se requiere que la sociedad y los trabajadores empujen esta iniciativa”

EL 1 de septiembre el instituto ICAL realizará un foro panel sobre el proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral. Tal actividad contará con la presencia de su diputada patrocinadora, Camilia Vallejo, y otros expositores que buscan profundizar en los planteamientos de dicha iniciativa.

El proyecto de ley, que fue declarado como admisible por el parlamento en el mes de abril, busca ser discutido no solo por la Comisión del Trabajo de la Cámara sino que también por la sociedad civil: “Se requiere que la sociedad y trabajadores empujen esta iniciativa y que el proyecto sea una realidad”, señaló la Diputada Vallejo para el programa Todo por la Tarde de Nuevo Mundo en entrevista con Richard Sandoval.

De acuerdo a lo señalado por la OCDE, Chile es uno de los países con las más extensas jornadas de trabajo, lo cual no ha conducido efectivamente a un mejoramiento en el reajuste salarial ni en la calidad de vida de los trabajadores. Para la Diputada, actualmente en Chile el trabajador “llega tarde a la casa, tiene poco tiempo para hacer otras cosas, y eso va generando una frustración y un malestar que gravita en el mismo trabajo lo que hacer tener una productividad individual menor”

Por otra parte, enfatiza que el problema de fondo responde a una desregulación importante que refleja el bajo nivel de los sueldos lo cual induce a que los trabajadores realicen “más horas extras para aumentar su nivel de ingreso”.

De acuerdo al debate dado en torno a este proyecto, un punto clave recae en la productividad y en la idea de poder estimular el mejor desempeño laboral por medio de organizar de otro modo la producción lo que no pase necesariamente por extender la jornada. Para algunos la productividad posee múltiples factores que no pasan exclusivamente por la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, a lo que apunta el proyecto es la necesidad de que el sector económico que reserva para sí el mayor nivel de utilidades, se disponga a observar por una parte, que la productividad no recae precisamente en la responsabilidad de los trabajadores, y por otra, en la necesidad de distribuir, al menos parte de aquellas utilidades y aumentar el ingreso de los trabajadores: “No se le puede responsabilizar a los trabajadores de un asunto que depende de quien lidera la empresa o del equipo directivo, de cómo se invierten las utilidades en mejorar e innovar los procesos productivos de nuestro país” señala la Diputada.

En el encuentro que se llevará a cabo en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschuz (ICAL) se pretende ahondar en el proyecto desde distintas voces críticas que logren visualizar la necesidad social de reajustar la jornada laboral de acuerdo a las necesidades actuales de desarrollo humano. El foro que se realizará este viernes 1 de septiembre a las 10:00 hrs, contará con la presencia de economista Francisco Gómez y de Fernando Carmona, Consejero de la Comisión General de Productividad.