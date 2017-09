“Brotes” el nuevo Álbum de Benjamín Walker: en búsqueda de la voz propia.

“Lo del viernes va a ser muy bonito”, anuncia Benjamín Walker en Todo por la Tarde, pues este 8 de septiembre presentará el lanzamiento de su álbum “Brotes” en Sala Master de la Radio Universidad de Chile, trabajo que ya se dejó ver en sus singles “Tu valor” y “Duelo”.

La relación de Benjamín Walker con la música es desde siempre. Tanto así que de pequeño podría haber sostenido un requinto o bien un cremoso helado como algo cotidiano. Sin embargo, su trabajo de autoría comenzó hace poco años atrás, por allá por el 2014, con su producción de “Felicidad” que le mereció la nominación de Artista Revelación de los Premios Pulsar en el 2015.

“Felicidad” se presentó como un conjunto de canciones que el artista guardó por años – cual curador de semillas-, las que luego se reunieron en una obra que simplemente cautivó. Pero en la creación de “Brotes”, Benjamín confiesa que buscó la consistencia de un sonido más auténtico, pues sintió la importancia de encontrar una voz propia.

Un bello trabajo que supo concretar junto con la producción de Javier Barría, incorporando arreglos que potenciaron las cuerdas acústicas o que lograron sintetizar la profundidad de bombos legüeros. “El trabajo de producción del disco fue muy craneado, fueron arreglos muy elegantes que tienen cuartetos de cuerdas, que tienen un tratamiento muy significativo en cada canción”.

El trabajo de Benjamín con Barría para este nuevo álbum se vio ya en el single “Tu valor”, creación presentada en Ballantine’s Records el año 2016, el cual tuvo cerca de 1 millón y medio de reproducciones en Spotify. Ese mismo año, ambos artistas realizaron una gira junto a Carolina Nissen, en un proyecto teatral a nivel latinoamericano.

La melodía de “Brotes”, como canción en particular, lleva como género musical el ritmo de la baguala. Simplemente, una dulce melancolía que abre el paisaje profundo de un momento íntimo y revelador: “Brotes es un relato en donde me detengo, me miro a mí mismo, me analizo un poco y veo esta ansiedad con la que me muevo”, dice Benjamín.

Es en ese horizonte por donde deambula la nueva producción de Benjamín Walker, forjando una auténtica identidad que deleita, pues en ella se refleja una conjunción casi celeste entre obra e inspiración: “Por un lado estaba esta cosa intencionada de que el disco tuviera un sonido más como de disco, pero también las canciones que fui haciendo fueron creándose desde un planeta parecido y ese es un plantea bastante íntimo, bastante silencioso”.

Entre los acordes de “Dejar de amar” y “Florecer”, el artista nacional nos dejó un registro en vivo de su último álbum. Dos versiones que también se dejarán oír en la íntima atmósfera de Sala Master. Este viernes 8 de septiembre a las 20: 30 horas en Miguel Claro 509, Providencia. La puesta en escena contará con la presencia de Javier Barría y Carolina Nissen, más la apertura de Martín Berríos.