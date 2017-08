Avances en materia de igualdad se enfrentan al mundo conservador de derecha y Guillier da firme apoyo a la diversidad

El aborto en tres causales será pronto Ley de Estado luego de que Tribunal Constitucional fallara a favor el pasado lunes 21 de agosto. Si bien el requerimiento de Chile Vamos no consiguió su principal objetivo, lograron que el estatuto de objeción de conciencia fuera aprobado.

Este lunes el Tribunal revelará en su totalidad la sentencia, en ella se conocerán las argumentaciones de este proceso. Además se revelarán más detalles sobre la objeción de conciencia aprobada con 8 votos a favor y 2 en contra; ésta, permite al equipo médico poder determinar la atención de una paciente que requiera un aborto, que en el caso de desistir, deben derivarla a otro centro de atención especializado.

Quien ha emitido opiniones opositoras con respecto al cumplimiento de esta nueva ley, es el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. El académico ha señalado que las mujeres serán trasladadas en caso de necesitar este procedimiento médico y que en caso de riesgo vital podrán ser atendidas, pero que no signifique la práctica del aborto.

Es así como la presidenta del Colegio de Matronas de Chile, Anita Román, comentó que no se puede ejercer la objeción de conciencia institucional y que además se está actuando fuera de la ley. “Sin duda va ser un obstáculo en los lugares de más alta vulnerabilidad porque puede haber un solo médico y al ver un solo médico y es objetor de conciencia va a dejar a toda esa población sin el cumplimiento del derecho. Si lo extendemos a organizaciones o instituciones que son más valóricas donde pudieran ser todos objetores de conciencia, todas aquellas mujeres que tienen planes cerrados en esas instituciones privadas no van a tener derecho”. Además hizo referencia a que hay una falta hacia el rol público, que todos somos ciudadanos y se deben cumplir las leyes, “yo creo que la Universidad Católica a través de su rector Sánchez, tendrá que también eximirse de todas las platas que le llegan del Estado, en el fondo él es un ciudadano más que tiene que cumplir la ley, (…) sobre todo cuando hay muchas personas que tienen planes cerrados con la Universidad”, enfatizó.

Por su parte el diputado Guillermo Teillier, expresó que hay que esperar la resolución del Tribunal Constitucional, pero que la objeción de conciencia puede traer muchas complicaciones y que se debe sobreponer el espíritu de la ley, que es el derecho a decisión de la mujer. “Está por verse cuál va ser el dictamen definitivo del Tribunal Constitucional, no podemos adelantarnos todavía al carácter y el alcance que éste va a tener. Pero efectivamente acogió el recurso que puso la derecha y esto puede traer muchas complicaciones. Por ejemplo una mujer que esté en peligro su vida, llegue a la clínica de la Universidad Católica y no la atiendan y que muera en el traslado. Yo lo encuentro un absurdo que se alegue objeción de conciencia en estos casos, no es que yo no respete el derecho que tengan las personas, pero cuando se trata de salvar la vida de la madre no debiera haber objeción porque hay una ley que está por encima de todo, y eso es lo que está aprobado en esta ley, la posibilidad y el derecho a elegir de la mujer y eso es lo que tiene que respetarse. Aquí hay una incompatibilidad entre lo que pudiese determinarse jurídicamente y la obligación ética que tiene un médico de atender a un paciente”, expresó.

A pesar de esto, las mujeres valoraron el gran paso que significa volver a tener una legislación que regule el aborto en casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre. Recordemos que en 1931 se establecieron excepciones terapéuticas al aborto, las que fueron derogadas y tipificadas de ilegales en 1989 por el régimen militar.

Las autoridades comunales expresaron la importancia de esta ley. La concejala de la comuna de El Bosque, Margarita Urra, agradeció a las mujeres que lideraron esta lucha en el país. Debido a que grupos opositores han estado instalando en la población que esta ley obliga a abortar, Margarita cree importante desmentir y destacar el real sentido de esta ley que consagra la decisión de cada mujer y comentó que es “un gran logro de grandes mujeres valientes como la Presidenta de la República, la ministra Pascual y también la presión de la gente, un triunfo de la población, de las movilizaciones sociales, femeninas y por qué no decirlo los varones también. Un gran triunfo que se vio obligado el Tribunal Constitucional a aprobar las tres causales”. Además opinó que vendrá un proceso de educación en la población “han sido bombardeados por otras instancias prejuiciosas, nosotros como dirigentes y organizaciones sociales, debemos salir a aclarar que es un tema de elección, una decisión personal”, sentenció.

También se refirió a este favorable fallo, la concejala de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Gloria Rodríguez, quien cree que este proceso ganado es tan importante como el día que las mujeres obtuvieron el derecho a voto y expresó que “yo creo que nosotros hemos conquistado una reivindicación que el Estado estaba en deuda con las mujeres, a propósito de que somos uno de los pocos países donde no se había legislado al respecto y hoy día creo que las mujeres nos debiéramos sentirnos muy felices de tener derecho, tener libertad a decidir por nuestro cuerpo. La postergación en la que estábamos hoy día es menos, tenemos que seguir luchando para que tengamos lo que merecemos”, comentó.

Es así como en la jornada de este lunes 28 el Tribunal Constitucional entregará el fallo en su totalidad con las argumentaciones de los Ministros Titulares, por lo que se está a la espera de más antecedentes sobre la objeción de conciencia y de la aplicabilidad de la ley en sí.

Matrimonio igualitario

Otro avance en lo valórico es el proyecto de matrimonio igualitario que firmó este lunes la Presidenta Michelle Bachelet. Esta norma modificará el artículo 102 del Código Civil, el que indica: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”. Esta nueva ley sustituirá la frase “un hombre y una mujer” por “entre dos personas”.

La presidenta expresó que “lo hacemos cumpliendo con nuestra palabra ante Chile y también ante el mundo. Lo hacemos en la convicción de que la igualdad no admite matices ni prejuicios. Lo hacemos en la certeza de que no es ético ni justo poner límites artificiosos al amor o negar derechos esenciales sólo por el sexo de quienes integran una pareja. Lo hacemos para garantizar un acto de justicia esencial: que quienes desean compartir su vida puedan hacerlo del modo en que ellos o ellas decidan, con plena libertad, orgullo y alegría”, comentó en su discurso.

El diputado Guillermo Teillier comentó que “yo creo que hemos avanzado muchísimo en los temas valóricos de nuestro país, se está cumpliendo el programa de gobierno. Nuestra bancada está en toda la disposición de apoyar este proyecto, que salga pronto”. Al ser consultado por los 4 años que el ex Presidente Sebastián Piñera mantuvo este proyecto en el parlamento, el diputado comentó que “los tiempos han ido cambiando, yo creo que la cultura, la igualdad de los derechos, se ha ido imponiendo en el país. Yo tengo aprensiones de que no alcancemos a aprobar este proyecto durante este periodo y si ganara Piñera esto queda hasta aquí. Los parlamentarios de derecha ya le están pidiendo a él que revise el proyecto Aborto tres causales”. Además expresó que el ex Presidente se opone al proyecto firmado hoy y que eso sólo es resultado de una mente conservadora y que justamente Chile es uno de los países más atrasados por culpa de personas que piensan como él, “acuérdense que el país hizo un compromiso ante las Naciones Unidas que le planteó a Chile que tenía que firmar un proyecto de esta naturaleza”, declaró.

Finalmente el matrimonio igualitario también permitirá la adopción en parejas tanto heterosexuales como homosexuales, debido a que quedarán en calidad de cónyuges y no se necesitará con esto modificar la Ley de Adopciones.

La Presidenta firmó el proyecto junto a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez; de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos; del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss; de Desarrollo Social, Marcos Barraza; y de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual.

Quien también expresó su inmediato apoyo a la iniciativa gubernamental fue el candidato presidencial independiente Alejandro Guillier, quien a las pocas horas que la mandataria firmara el proyecto de ley emitió el siguente video: