Autoridades hicieron positivo balance de jornada censal y resaltaron espíritu cívico de la población

Ximena Clark anunció que el operativo censal continuará los próximos días para recuperar la información de aquellas viviendas a las que no se logró censar este 19 de abril.

Como una gran jornada de espíritu cívico calificaron al Censo 2017 la ministra vocera de La Moneda, Paula Narváez; el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, y la directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark.

Las autoridades destacaron y agradecieron la alta participación de los habitantes del país, tanto de los estudiantes, profesores, funcionarios públicos y dirigentes sociales que cumplieron labores de Censistas y Supervisores como de los chilenos y extranjeros que abrieron la puerta de sus viviendas y respondieron el Cuestionario Censal.

“Esta jornada permitió recuperar la confianza en las instituciones estadísticas y unir a los habitantes del país. Fuimos capaces de unirnos en un proyecto país, en el que, como siempre dijimos, ¡todos contamos! Y que, por supuesto, nos permitirá construir un mejor país”, sostuvo el ministro Céspedes.

Recuperación de cobertura

La directora del INE, en tanto, anunció que las viviendas en las que no se logró llegar con Censistas o Supervisores se aplicará un protocolo que incluye la recuperación de cobertura. “El operativo censal no termina hoy. El grueso de la población fue censada este miércoles pero, como ocurre siempre en los censos de hechos, la población que no fue cubierta hoy será visitada en los próximos días por funcionarios del INE y de las municipalidades”, explicó.

A su vez, señaló que en los casos en que los censistas dejaron citaciones al no encontrar moradores presentes en las viviendas, se activarán dos métodos de capturar la información: “Las personas van a poder ir al local en la fecha que se les indicó y, además, podrán ingresar sus datos mediante una plataforma que se subirá este viernes 21 de abril al portal www.censo2017.cl y que permitirá responder en línea el Cuestionario. Este es un hecho inédito en el país, un piloto que vamos a evaluar para ver su aplicación en los futuros censos”, manifestó Clark.

La titular del ente estadístico recordó que los resultados preliminares del Censo estarán en agosto próximo y que en diciembre habrá una entrega que contemplará resultados de población a nivel nacional, regional y comunal, desagregados por hombre y mujer. “En el primer semestre de 2018 debiéramos tener listo todo el resto de la información”, añadió.