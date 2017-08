Arelis Uribe: “Las cosas tienen que cambiar, tienen que explotar”.

En su visita a “Todo por la Tarde”, la joven escritora Arelis Uribe nos habló de su nueva y esperada publicación, “Que explote todo”. Una suma de columnas de opinión que recoge su trabajo periodístico de los últimos años, editados en medios como The Clinic , El Dínamo, Noesnalaferia, entre otros.

Arelis Uribe es también la autora de “Quiltras” una compilación de cuentos protagonizados por mujeres, y que la editorial Los Libros de la Mujer Rota colocó en las vitrinas literarias el año pasado, conmocionando al público lector con una pluma ágil, que fue capaz de retratar la realidad social y generacional de más de alguna.

Y es que hay una franca sinceridad en esta joven creadora, que empuñando su bolígrafo parece desdoblarse y transitar por múltiples facetas para hablar desde la silenciada e ignorada realidad de mujeres que no poseen privilegios. Son chicas que se movilizan en micros, se enamoran, anhelan estudiar y viven también la experiencia de sus propias contradicciones.

Las columnas de Arelis están y estuvieron constantemente encendiendo las inquietas ideas de sus lectores, desde un feminismo que busca desempolvar la idea de igualdad de muchas mezquindades discursivas. Ahora, gran parte de este trabajo aparece en la publicación “Que explote todo” en alrededor de 90 páginas y que ya ha puesto en circulación la editorial Los libros de La Mujer Rota.

Desde la publicación de su libro “Quiltras”, nos cuenta Arelis que ha experimentado novedades importantes en su vida: “Creo que lo que más cambió es que he conocido mucha gente nueva y me ha permitido conectar con gente que me lee y que quiere conversar conmigo del libro y eso es muy bonito. Ha permitido acercarme con gente que yo leía y admiraba desde lejos”. Recientemente ella fue invitada a la Feria del Libro de La Paz Bolivia y pronto volará a Alemania a hablar de su trabajo como escritora, periodista y activista feminista.

Para Arelis, dar un paso de vuelta a su obra de no ficción ha sido parte también de estos cambios experimentados actualmente, pero también una forma de darle continuidad a una misma sensibilidad con las distintas violencias que sufren identidades específicas y que se expresa en la potencia de su título: “No teníamos títulos dos meses antes de lanzar el libro. En la introducción hay una parte en la que yo digo que lo que más me gusta del periodismo es tener una información y echarla a correr en el colectivo para ver como explota todo en un debate feroz. Vino todo un proceso de resignificación que conecta muy bien con la idea de cambio. Las cosas tienen que cambiar, tienen que explotar”, comentó.

Para la periodista es un buen tiempo, en donde está dándose a conocer al público de modo mucho más amplio desde sus distintos escenarios de creación y crítica: “Logro distinguir dos públicos”, nos dice. “Uno es el que me leía en las columnas y cuando Salió el libro (“Quiltras”) le hizo sentido porque en las entrevistas lo presenté con todo mi discurso político. La gente que me leía del feminismo, me conocía del feminismo y se encontró con historias que tienen esa sensibilidad. También ha pasado lo contrario con “Que explote todo” hubo gente que dijo: “un libro feminista… pero ocurre que esta niña también tiene libros de cuentos…”.

Es notable cómo la escritura de Arelis permite compartir los procesos de muchas y muchos desde la ficción y no ficción, y esa figura que fascina y que da una integridad a su palabra es algo que pudimos notar en su entrevista en “Todo por la tarde” en la cual también tocamos temas tan interesantes como la creación literaria, el feminismo desde una aguda mirada crítica, y por supuesto, la presencia del auténtico espacio que Arelis da a la palabra escrita.