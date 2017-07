Alta valoración docente a implementación de la Carrera Profesional junto a significativo incremento salarial

– 26 Julio, 2017

A partir del presente mes de julio comenzará a implementarse la nueva Política Nacional Docente impulsada por la administración de Michelle Bachelet, que viene a apoyar e incentivar el ejercicio de la docencia en nuestro país. Una de las principales medidas que contempla esta política es el aumento de los sueldos de los profesores que laboran en establecimientos públicos, en un promedio de 30%, mientras aquellos que se desempeñan en el sector particular subvencionado y de administración delegada se sumarán entre 2019 y 2025, dependiendo de cuándo ingrese su recinto al Sistema de Desarrollo Profesional docente.

Uno de los principales impulsores de esta mejora sustancial que favorece al magisterio, es el actual vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien junto con explicar los alcances de esta larga lucha gremial, detalló cómo en la práctica se afectará positivamente la vida de los maestros, sobre todo de las nuevas generaciones y de los colegas más jóvenes o que recién ingresan al sistema.

Del mismo modo, Jaime Gajardo enfatizó que la actual presidencia del Colegio de Profesores y el movimiento en que este se apoya, fueron quienes se negaron a este avance fundamental acusando que no tendría concreción alguna, lo que en definitiva gracias al esfuerzo de la directiva que él encabezó pudo transformarse en un triunfo histórico para los educadores.

Desde la órbita parlamentaria , para la diputada Comunista e integrante de la comisión de educación de la Cámara Camila Vallejo, este paso fundamental en la carrera docente significa no solo una mejoramiento remuneracional para los profesores, sino además un apoyo en la capacitación y profesionalidad de quienes son parte esencial en el proceso de enseñanza .

Camila Vallejo, además celebró el hecho que los profesores hayan logrado más allá del incremento salarial una dignificación y un reconocimiento a la labor que realizan día a día, viendo como su esfuerzo se ve recompensado en lo económico pero también desde el punto humano y personal.

Por su parte, el secretario general del Colegio de profesores metropolitano Jorge Abedrapo, destacó que con la nueva normativa que entró en vigencia a partir de este mes de julio los profesores podrán contar además con una capacitación gratuita terminando así con una política mercantilista de enseñanza docente, pues el Mineduc tendrá la obligación de entregar perfeccionamiento docente a los profesores.

Jorge Abedrapo acusó directamente a la recién elegida directiva del magisterio de mentir y perjudicar al gremio, particularmente a los profesores que están a 10 años de la edad legal de jubilación, pues informaron que nos les resultaba conveniente ingresara a la actual carrera docentes, lo que le ha significado a este grupo en particular un gran daño económico.

Con esta nueva carrera docente, la remuneración mínima que recibirían quienes ingresen al sistema público será de cerca de 800 mil, para un contrato de 37 horas, y de 900 mil para uno de 44 horas según cifras proporcionales a las horas de contrato.

Con la ley de carrera docente se reducen ostensiblemente además la cantidad de horas no lectivas estableciendo que de cada 10 horas no destinada a realizar clases , cada docente puede destinar 4 de ellas a preparar sus clases y el material para el trabajo pedagógico, lo que repercute en que no tendrá que llevarse literalmente este trabajo para su casa, mejorando ostensiblemente su calidad de vida y la de sus familias, entre otros logros obtenidos por la anterior administración del Colegio de Profesores.