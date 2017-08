Alex Anwandter: “Siempre he intentado aproximarme al arte desde un cambio cultural cada vez más grande”.

“Tienen que invitarme” fue la respuesta de Alex Anwandter ante los saludos que se hicieron llegar -incluso desde México- durante su visita por la radio en la que nos detalló un poco más de su homenajeado álbum “Amiga”, que estrena ahora en formato vinilo.

Alex Anwandter es un artista chileno multifacético, que está gozando de un reconocimiento a nivel internacional en lo musical, ubicándose en el primer lugar de la lista latina anual de Rolling Stones, y que también fue galardonado en su calidad de cineasta con el Teddy Award de Berlín por su película “Nunca vas a estar solo”, obra inspirada en la vida de Daniel Zamudio.

Nos compartió diversos detalles del proceso creativo de su último álbum y las bondades del vinilo en la construcción de una obra. Observando que en nuestro país no existe una industria que permita fabricarlos ni que sea fácilmente accesible para todos. Considera que “es un formato que se lleva súper bien con el tipo de música que hago, con dos lados o de disco completo. Es un poco anacrónico, pero me gusta hablar de varias cosas que se relacionan entre sí”.

El músico le asigna valor al formato análogo por diversos motivos. Una parte tiene que ver con el resultado de la buena recepción que tuvo el público con su último álbum, pero también influye las cualidades del vinilo, que invitan a escucharlo completo, en una experiencia que parece entrelazar la música, las letras, las emociones y el arte del disco: “Uno está ahí conviviendo con las letras que están como en su versión correcta: cuando uno lo imprime, con el arte que uno diseña para acompañar el disco” nos señaló.

De la misma manera, el reciente vinilo de Alex Anwandter hace que las baladas y lo electro confluyan en una notable sugerencia, en donde uno descubre y adivina las canciones con temas del pasado y del presente en los ritmos e interpretaciones descritas. Una de esas canciones es “Cordillera” que habla de la patria reflejada en la figura de los Andes en un diálogo con los cantantes populares del ayer. Realmente estremece su figura que contrasta con nuestro pasado reciente: “es ese efecto eterno que tuvo el golpe en Chile que se consolidó de una manera terrible y cómo nos sigue afectando en tantas esferas de nuestra vida hoy. Estas montañas que nos miran o el mar, siguen siendo los mismos y como que nos han visto pasar por todo esto” enfatiza Alex.

Cordillera dinos la verdad:

Es esta tierra un lugar que no

Nos quiere y no nos va a dejar hablar

Pensar, marchar, emborracharnos

Con el baile que esto no se acabe acá

Y yo quiero pelear.

Pese a su popularidad, el artista considera que su música no es masiva y confía que el arte puede llevar a cambios paradigmáticos de tipo cultural: “un proceso mucho más lento y menos concreto en que se acaben las ganas de hacer el chiste homofóbico. Por ahí se mueve el arte, con más propiedad que desde un discurso súper articulado. Ahí me siento bien yo”.

Queda claro que son otras las rutas las que conducen la creación de Alex Andwadter, rutas auténticas que revelan una poderosa conexión entre su esfuerzo por insistir en “las cosas que estaban ocupando mi cabeza” y las que importan y siguen interpelando a mucha gente.

Otro tema que no dejamos de mencionar en la entrevista fue abordar su canción “Manifiesto” que muy en sintonía con el calor de su expresión, involucra sentimientos, palabra y voz: “fue como cuando tu escribes, tocas los acordes, cantas la melodía y haces la letra al mismo tiempo como en horizontal. Como que la cosa va avanzando de una manera en que la letra, la melodía y los acordes son indisolubles y se relacionan entre sí de una manera tan fluida que parece que una nota no pudiera decir otra palabra y un acorde no pudiera tener otra nota” cerró.

Hoy soy mujer

Hoy soy mujer

El maricón del pueblo

Aunque me prendan fuego

Mis sentimientos

Aunque me prendan fuego