ALCALDE DE CERRO NAVIA SE QUERELLA CONTRA LUIS PLAZA PARA REPONER RECURSOS SEP DE EDUCACIÓN

– 30 Marzo, 2017

Mauro Tamayo, actual alcalde de Cerro Navia, acompañado de la diputada Cristina Giraridi (PPD), interpone una querella en el 5° Juzgado de Garantía de Santiago en contra Luis Plaza, ex alcalde de la comuna; Marcelo Torres, ex Secretario General de la Corporación Municipal; y Daniel Verón, ex sostenedor educacional de Cerro Navia inhabilitado de por vida por la Superintendencia de Educación Escolar; por presunto fraude al fisco y malversación de caudales públicos tras la pérdida de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a través de los convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa.

Esta querella permitirá a Cerro Navia recuperar los recursos SEP que había perdido tras no rendir dichos recursos al Ministerio de Educación, que tras la aprobación de la ley miscelánea el pasado 23 de marzo por parte del Congreso Nacional, notificada a través del Oficio N°13.221 a la Presidenta de la República, permitirá a distintos municipios rendir los recursos y obtenerlos nuevamente.

El alcalde Mauro Tamayo, señaló estar muy satisfecho por las gestiones realizadas en conjunto para recuperar los recursos SEP para fortalecer la educación de Cerro Navia, “lo que estamos haciendo está orientado a la Subvención Escolar Preferencial, a su mal uso que existió en la comuna de Cerro Navia. Recordar que en enero el Ministerio de Educación nos quita en una situación bastante anómala todos los fondos de la SEP, donde 116 trabajadores quedaron sin sueldos. Afortunadamente con el apoyo de Cristina Girardi y otros diputados logramos sacar una ley miscelánea que nos reintegra esos fondos”.

En el caso de Cerro Navia, esta acción judicial repercute directamente en la exención del régimen especial de rendición, puesto que el ex sostenedor Verón fue sancionado con la inhabilitación perpetua, pudiendo de esto modo optar a la renovación del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, sin rendir por las distintas irregularidades que se presentaron previo a esta administración.

“Las situaciones irregulares que han sido denunciadas permanentemente hoy día requieren la mayor celeridad en determinar responsabilidades, sancionar a los responsables y dar una señal de que las municipalidades y las corporaciones no pueden entenderse como espacio para malas prácticas ni desvío de recursos. Hoy día cada peso que va a la educación debe ser gastado en nuestros niños y niñas, y no en fines ajenos a la educación como se ha visto en Cerro Navia”, sentenció el alcalde Mauro Tamayo.

Por su parte, la señaló la diputada de la Comisión de Educación, Cristina Girardi, enfatizó en que la SEP es la subvención para los niños más pobres de Chile, “esto ocurrió en muchas comunas, no sólo en Cerro Navia se suspendieron los recursos para gastar en programas de mejoramiento educativo para los niños, si no se usa en eso hay malversación de fondos públicos. Vengo ocho años denunciando que durante la administración de Plaza en Cerro Navia los recursos se estaban mal utilizando en el sector de educación, particularmente de la SEP”.

Las irregularidades del sostenedor inhabilitado de Cerro Navia

Daniel Verón, fue Coadministrador de la Corporación Municipal y sostenedor de establecimientos educacionales de la comuna en los periodos 2014 al 2016, previo a esto fue funcionario de la Unidad de Apoyo Municipal (UNAM) unidad dependiente del Ministerio de Educación que buscaba fortalecer la educación pública y sanear las cuentas de las distintas comunas antes de la desmunicipalización.

Durante el año 2015 Daniel Verón no rindió las cuentas de los recursos SEP, mientras que irregularidades previas durante los años 2012 y 2014, demuestran que se rindieron cuentas parciales por concepto de Subvención Escolar Preferencial, lo que produjo incumplimiento en el pago de un servicio que no realizó los trabajos para los cuales fue contratado, es el caso del emblemático remate de la Escuela Alianza de Cerro Navia, denuncia presentada en el mismo tribunal.

Resultado de una investigación interna dentro de la Dirección de Educación de la Corporación Municipal, se descubrió que sólo el 50% de los recursos entregados por el Ministerio de Educación durante el año 2015, fueron debidamente justificados. Mientras que, según los informes de la Superintendencia de Educación, existieron rendiciones parciales desde el año 2012 al 2014, y respecto del año 2015, no se han rendido los recursos entregados por el Ministerio de Educación, responsabilidad que estaba en manos de los acusados.

Durante los últimos meses el alcalde Mauro Tamayo junto a diputados de distintas bancadas, como Karol Cariola (PC), Karla Rubilar (Independiente), Cristina Girardi (PPD) y el diputado Giorgio Jackson (RD), estos dos últimos de la Comisión de Educación, de manera transversal realizaron distintas gestiones para lograr este triunfo de la educación pública de Cerro Navia. Presentaron una carta a la Presidenta Michelle Bachelet y participaron de distintas instancias de discusión en el parlamento para dar solución a la renovación de los recursos SEP, que trae de vuelta los recursos que favorecen a los niños y niñas de la comuna.