116 docentes de Cerro Navia sin sueldos por grave deficit financiero heredado de gestión anterior

– 14 Marzo, 2017

Cerca de 116 profesores de Cerro Navia no están recibiendo el pago de su sueldo a raíz de la grave crisis financiera que atraviesa el municipio, lo que se habría originado por la mala gestión del ex edil de la comuna Luis Plaza y frente al desvío que hizo de los recursos de la ley de Subvención Escolar Preferencial.

Al respecto, la concejala de Cerro Navia, Judith Rodríguez, expresó su preocupación por la situación, señalando que dado la mala gestión de Luis Plaza el Municipio dejó de recibir cerca de 200 millones mensuales para el área de educación.

Respecto al desvío de recursos municipales por parte del ex edil de Cerro Navia, Luis Plaza, Judith Rodríguez, señaló que estos podrían ascender a 20 mil millones de pesos.

Por otra parte, Judith Rodríguez, llamó a las autoridades del Ministerio de educación a evaluar la situación que atraviesa la comuna, dado que la falta de recursos para el fortalecimiento de la educación pública perjudica directamente a los estudiantes más pobres de la comuna.

Cabe consignar que no es primera vez que se conoce que ex edil de Cerro Navia, Luis Plaza, desvió recursos municipales para fines personales, esto dado que en el año 2013 el Ministerio de Educación transfirió 457 millones de pesos al municipio para que 26 profesores se acogieran al retiro voluntario, lo que no se pudo concretar puesto que la Corporación Municipal decidió –arbitrariamente– gastarlo en su planilla de sueldos.